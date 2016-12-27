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За 21 мільйон гривень можна купити будівлю львівської цитаделі

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На одному із сайтів із продажу нерухомості з’явилося оголошення про продаж будівлі львівської цитаделі  – Великої Максиміліанської вежі, де сьогодні розташоване фондосховище Наукової бібліотеки ім. Стефаника.

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«Вежа вул.Грабовського (на Цитаделі), 1500 кв.м, підвал+2 поверхи, цегла, приміщення збереглося в хорошому стані, є комунікації. Велика Максиміліанська вежа розташована в історичному місці з чудовим краєвидом, належить до об’єктів архітектури національного значення. Можливо реставрувати та зберегти всю красу споруди. Територія навколо Вежі біля 60 соток( оренда землі на 49 років ) Ціна 800  000 у.о»,- йдеться в оголошенні.

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Пан Костянтин, чиє ім’я зазначено в оголошення про продаж, розповів Львівському порталу, що він не займається продажем цієї будівлі і до нього не зверталися з проханням її продати.

«Я не займаюся продажем цієї вежі. Як мій телефон потрапив в оголошення – я буду це вияснювати…я знаю, що ця вежа продається, але мій телефон в оголошенні – помилка…», – зазначив він.

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Водночас виданню Zaxid.net раніше пан Костянтин пояснив, що власником цієї споруди є корпорація «Електрон».

«Бібліотека орендує лише другий поверх. У них там десь півтора мільйона книжок. Але адміністрацію попередили, що якщо знайдеться реальний покупець, то їм потрібно буде виселитися. До цього часу було кілька осіб, які цікавилися цією вежею», – пояснив Костянтин.

Максиміліанська вежа, за даними Центру міської історії, була збудована невідомим архітектором у 1854 р. на Пелчинській горі. Основне призначення – оборона південного крила Цитаделі і головної евакуаційної брами, розміщеної у південному обвалуванні фортеці. Найбільш зруйнована зі всіх веж. Через великі проломи і тріщини у стінах можна побачити архітектурну структуру вежі. До сьогодні вона стоїть в руїні.

 

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