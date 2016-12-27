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Вражаюча історія вірного собаки, що дві доби накривав собою подругу на колії

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В Ужгородській області на залізничній колії собака два дні захищав поранену подругу від потягів та людей. Про цю неймовірну історію повідомив у Facebook місцевий житель, волонтер Денис Малафєєв.

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За його словами, 25 грудня, о 12.00 надійшов дзвінок від друзів, про те що два дні поспіль в с.Цегловка на залізничних шляхах лежать дві собаки.

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«Коли я приїхав,  виявилося що одна собака-сука травмована поїздом, і не в змозі пересуватися самостійно! Кілька спроб прибрати тварину з рейок, виявилися марними, бо пес всіляко захищав її від нас !!! Раптом  я побачив, що насувається поїзд і мені стало не по собі! Почувши сигнал машиніста, кобель підійшов до суки, притулився і ліг поруч з нею! Обидві тварини опустили голови, притиснувши їх до землі і поїзд проїхав !!! Хлопці, кабель це робив 2 добу поспіль! Вдумайтеся тільки !!! Він грів її дві доби, щоб вона не замерзла і піддавав себе на небезпеку кожен раз !!! Я не знаю як це назвати: інстинкт, любов, дружба, відданість. Знаю одне: не всі люди так можуть!»,- написав він.

Як стало відомо пізніше, знайшлись господарі собак. Виявилося, що чотирилапих звати Панда та Люсі.

Водночас губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль нагородив волонтерів, що врятували собак, відзнакою.

«Сьогодні я відзначив колектив громадської організації «Допоможи другу», яка врятувала собак, почесною нагородою – «Золотим закарпатським ведмедиком». За те, що ці люди постійно допомагають тваринам, які залишилися без догляду, і за цю передноворічну історію зі щасливим фіналом.

Від себе скажу, що люди в аналогічних ситуаціях, на жаль, далеко не завжди поводяться так само достойно. А якщо говорити про політиків, то їхня поведінка буває прямо протилежною – не врятувати, а штовхнути ближнього під поїзд. Тому вірність, відданість і взаємовиручка, які показали дві собаки з Ужгородського району, мають стати прикладом для людей!», – повідомив він.

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