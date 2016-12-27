Українців застерігають від шахраїв, що «наживаються» на націоналізації «Приватбанку»

Українців попереджають щодо шахраїв, які «вдало» скористались чутками про об’єднання «Приватбанку» із «Ощадбанком».Про це у Facebook інформує департамент кіберполіції Нацполіції України, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, в мережі з’явилася різного роду інформація про можливе об’єднання націоналізованого «ПриватБанку» і державного «Ощадбанку». Цією інформацією одразу ж скористалися шахраї, які придумали, можливо примітивну, однак, як свідчить кримінальна статистика, дієву злочинну схему щодо заволодіння грошовими коштами громадян.

«Шахрайська схема полягає у тому, що шахраї телефонують потенційній жертві, не обов’язково безпосередньо клієнту «ПриватБанку», і представляються працівниками служби безпеки «ОщадБанку» та зловживаючи довірою громадян, дізнаються чи є потерпілий власником карткового рахунку «ПриватБанку», а потім, у разі підтвердження цього факту, повідомляють, що у зв’язку з об’єднанням вказаних банківських установ, клієнту терміново необхідно здійснити переведення грошових коштів з рахунку «Привату» на новий, оформлений в «Ощаді», картковий рахунок. Таким чином, під час спілкування із жертвою, зловмисники намагаються дізнатися інформацію про номер банківської картки, CVV код, пароль до Інтернет-банкінгу а також інші дані, за допомогою яких і вчиняється заволодіння коштами. Найчастіше, у разі отримання вказаної інформації, шахраї отримують доступ до карткового рахунку своєї жертви та намагаються перерахувати кошти, які знаходяться на ньому, на підконтрольні їм банківські рахунки (картки). Для цього, вони телефонують жертві та повідомляють, що на їхній номер мобільного телефону буде надіслано смс-повідомлення, за допомогою якого й буде здійснено переказ коштів з картки «Привату» на нову карту «Ощаду» або за допомогою вказаного смс-повідомлення колишньому клієнту «Привату» необхідно активувати, знову ж таки, нову картку «Ощаду». А як Ви вже зрозуміли, вказані смс-ки, ніщо інше як коди доступу до ресурсу «Приват 24», – повідомляю у кіберполіції. І додають:

«Слід зазначити, що шахраї, використовуючи методи соціальної інженерії, вчиняють злочинні дії не лише стосовно клієнтів «Привату», а й дізнавшись, що довірливий громадянин є клієнтом будь-якого іншого банку, створюють аналогічну до вказаної вище ситуацію щодо заволодіння коштами громадян!»