У Яворові чоловік постраждав від вибуху невідомого предмету, який знайшов на полігоні

На Львівщині чоловік постраждав від вибуху невідомого предмету. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

До Яворівського відділу поліції 24 грудня поступило повідомлення від чергового лікаря місцевої лікарні про те, що у медичну установу доставлено 33-річного мешканця селища Немирів з діагнозом «вогнепальні рани обох кінцівок».

Як встановили правоохоронці, близько місяця тому постраждалий знайшов на території Яворівського полігону невідомий предмет у вигляді трубки з отворами, наповнений невідомою речовиною та приніс його додому. 23 грудня ввечері він вирішив розпиляти знахідку. Стався вибух, внаслідок чого чоловік отримав травми.

За цим фактом проводиться перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліцейські звертаються до всіх громадян! Якщо ви знайшли невідомий предмет, який ззовні нагадує боєприпас, у жодному разі не торкайтесь його і не проводьте з ним жодних механічних дій! Адже знайдена річ може вибухнути і завдати шкоди вашому здоров’ю чи життю. Негайно повідомте про знахідку правоохоронців, зателефонувавши за оперативним номером 102. Особливо це стосується знахідок на Яворівському полігоні.

Фото: Корреспондент.net