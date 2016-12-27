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У виправних колоніях Львівщини цьогоріч померло сім ув'язнених, один з яких вчинив самогубство

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У Львівській області в установах відбування покарань у 2016 році трапилося три надзвичайних випадки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури області.

тюрма

За словами прокурора області Юрія Квятківського, відсутність належного контролю за засудженими призвело до надзвичайних подій. Таких у поточному році у виправних колоніях області було 3, у тому числі і втеча, і вчинення засудженими тяжких злочинів, і акт самогубства.

Окрім того, встановлено, що у поточному році у виправних колоніях області внаслідок захворювань померло 6 засуджених. За дорученням прокуратури області, комісією лікарів департаменту охорони здоров’я вивчено причини смертей цих засуджених.

Так, в ряді випадків, такі особи на лікування поступали з установ виконання покарань ДПтС України в запущеному стані, з неналежним медичним обстеженням та без верифікації діагнозу на догоспітальному етапі, а в інших – загальний стан здоров’я був летальним. Разом з тим, поряд з об’єктивними причинами, прокурорськими перевірками виявлені випадки грубих порушень вимог ст.116 КВК України при здійсненні лікування засуджених в умовах виправної станови.

Також у засуджених вилучають заборонені предмети. Детальніше про них і шляхи їхнього попадання за грати – тут.

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