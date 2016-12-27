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У новорічну ніч львів’ян кличуть на площу Ринок і у Парк культури

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Львів’ян запрошують на площу Ринок та у Парк культури, щоб відсвяткувати Новий рік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міьскради.

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Унікальне святкування Нового року на пл. Ринок: джаз-вечірка та проектування новорічного відліку часу на Ратуші. Також святкування Нового року відбудуться і в Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, де під час вечірки гостей розважатимуть запальні ведучі, драйвова музика від найкращих ді-джеїв, смаколики на ярмарку, також кожен охочий зможе взяти участь в оригінальних конкурсах і виграти цінні призи.

«Вже третій рік поспіль Парк культури долучається до зимових святкувань в місті. Торік ми вперше проводили Новорічну вечірку просто неба. Було дуже багато відвідувачів, були гарні відгуки. Відповідно, цього року буде вдруге. Цьогорічна вечірка відбудеться більш масштабно, тому що ми це робимо із партнерами Радіо Люкс. Будуть ді-джеї, будуть запальні ведучі. Також працюватиме ярмарок, де можна буде покуштувати гарячі страви та напої. Також готуємо декілька сюрпризів», – відзначила  Христина Мисак, заступник директора з питань розвитку Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.

«31 грудня з 23.30 год. до 01.00 год. 1 січня ми запустимо світлове шоу. Шоу розпочнеться маленьким розігрівом, далі ми зустрінемо Новий рік і з 00.00 год. до 01.00 год. ми будемо проводити вечірку і всі візуальні ефекти будуть зображені в 3D. Усім охочим роздадуть спеціальні окуляри і кожен зможе побачити зі сторони балкону міського голови шоу. Якщо хтось матиме бажання провести відлік перед Новим роком в центральній частині міста на площі Ринок, то це буде ідеальне місце», – додав Альберт Врубель, медіахудожник, автор світлових інсталяцій.

 

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