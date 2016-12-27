У Львові зять обікрав свою тещу на суму 300 тисяч гривень

У Львові зять обікрав будинок тещі та виніс з нього 300 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

До Шевченківського відділу поліції 25 грудня звернулася 48-річна львів’янка, котра повідомила, що з її будинку в одному з сіл Жовківського району, а також з будинку у місті Львові було викрадено 1700 доларів США, 300 євро, 70 тисяч гривень, а також ювелірні прикраси та одяг. Сума завданих збитків становить 300 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний зять заявниці, 27-річний мешканець Львова.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Фото: www.volynnews.com