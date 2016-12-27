У Львові водій втік з місця ДТП, а потім повернувся п'яним

Вчора, у Львові відбулось ДТП, винуватець якої втік з місця події, а потім повернувся п’яним. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Уночі, на вулиці Хвильового, відбулось ДТП без потерпілих між автомобілем Opel та Iveco. Водій останнього втік з місця події. Інспектори з’ясували де проживає власник автомобіля. Вдома його не було. Дружина надала номер телефону. Чоловік в телефонному режимі повідомив, що продав автомобіль і за кермом перебував інший громадянин.

Винуватець поспілкувавшись з попереднім власником автомобіля повернуся на місце ДТП і зізнався у скоєному. А також повідомив, що після аварії вживав алкоголь. Йому запропонували пройти тест на стан алкогольного сп’яніння, який показав результат 2.45 проміле.

Патрульні склали три протоколи – за скоєну ДТП, за втечу з місця пригоди та керування у нетверезому стані за ч.4 ст.130, а саме за вживання алкоголю після ДТП. Тепер йому загрожує штраф 20400 гривень та позбавлення прав на 3 роки.

Фото: патрульна поліція Львова