ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові вкотре шукають бомбу у «Роксолані» та Kіng Cross

|

Сьогодні, 27 грудня о 17.20 на електронну адресу Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про те, що у торговельних центрах, один з яких розташований у центрі Львова на площі Соборній, а інший – у Сокільниках, закладено вибухівку. Про це повідомляє Головне управління національної поліції у Львівській області.

1

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці перевіряють приміщення центрів та навколишні території. Здійснено евакуацію відвідувачів та персоналу.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, котра повідомила про «замінування».

2

Правоохоронці просять працівників та відвідувачів торгових центрів з розумінням поставитись до евакуації. Адже при кожному повідомленні про замінування необхідно в першу чергу подбати про безпеку людей.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн