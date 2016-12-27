У Львові вкотре шукають бомбу у «Роксолані» та Kіng Cross

Сьогодні, 27 грудня о 17.20 на електронну адресу Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про те, що у торговельних центрах, один з яких розташований у центрі Львова на площі Соборній, а інший – у Сокільниках, закладено вибухівку. Про це повідомляє Головне управління національної поліції у Львівській області.

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці перевіряють приміщення центрів та навколишні території. Здійснено евакуацію відвідувачів та персоналу.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, котра повідомила про «замінування».

Правоохоронці просять працівників та відвідувачів торгових центрів з розумінням поставитись до евакуації. Адже при кожному повідомленні про замінування необхідно в першу чергу подбати про безпеку людей.