ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відреставрують найстаріший храм

|

Управління охорони історичного середовища ЛМР у 2017 році отримає 17 млн грн на реставрацію та ремонти архітектурних пам’яток. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

hram

Найдорожчим проектом, який фінансуватимуть з цієї суми, є реставрація храму св. Миколая на вул. Хмельницького, 28. На ремонт найстарішої церкви Львова витратять 2,7 млн грн.

У 2017 році реставруватимуть більше 30 будинків. Серед них є корпус пологового відділення на Рапопорта, 8 (на реставрацію купола заклали 1 млн грн), костел Єзуїтів (600 тис. грн), костел св. Лазаря на Коперника, 27 (500 тис. грн) та Домініканський собор (300 тис. грн).

На продовження реставрації будівлі Ратуші наступного року витратять 1,5 млн грн., більша частина з яких піде на реставрацію вікон. Ще 1,6 млн грн. управління охорони історичного середовища ЛМР отримає на ремонт музею Пінзеля, окрім цього ще 1 млн грн докинуть на завершення ремонту пл. Митної.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн