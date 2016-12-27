У Львові продали приміщення кам’яниці Пелчинської за 5,7 млн

За період січень-листопад 2016 року Львівська міська рада віддала у приватні руки 14 приміщень у Львові. Відповідну інформацію Львівському порталу надали у відповіді на інформаційний запит.

Так, у травні 2016 року було продано нежитлове приміщення на площі Ринок, 19 – кам’яницю Пелчинську за 5 млн 700 тисяч. Цього ж місяця з молотка пішло приміщення на вул. Підзамче, 9 за 242 тис. 850 грн.

У листопаді міськрадою було продано 12 приміщень, найцікавіші з яких – це

– будівля на вул. Квітневій, 6 за 7 млн 126 тис. грн,

– будівля на вул. Вітовського,9 за 1 млн 88 тис. грн

За 315 тисяч гривень було продано нежитлове приміщення на вул. Дорошенка, 64.

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