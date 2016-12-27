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У Львівській області на завтра оголошено штормове попередження

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Завтра на території Львівської області оголошено штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг Львівщини.

шторм

За прогнозами синоптиків 28 грудня на території  Львівської  області: пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с; хуртовини. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вдень -4° – 1 градусів.

Водіїв попереджають: під час роботи снігоприбиральної техніки водії транспортних засобів повинні забезпечити безперешкодний рух спецтехніки та не створювати заторів.

Нагадуємо, в зимовий період  на дорогах області діє 51 пункт відстою  для великовантажного транспорту.

 

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