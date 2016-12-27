У Дрогобичі поліцейські затримали злодія, який «обчистив» 15 квартир

Дрогобицькі поліцейські затримали зловмисника, який причетний до 15 квартирних крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Дрогобичі, проникнувши через вікно до квартири місцевого мешканця, зловмисник намагався викрасти звідти телевізор, ноутбук та інше майно на загальну суму в понад 9300 гривень. Проте здійснити крадіжку чоловікові завадили працівники Дрогобицького відділу поліції, які затримали його на місці події в порядку ст.208 КПК України.

Під час слідства було встановлено, що 44-річний зловмисник причетний до скоєння 15 крадіжок з помешкань жителів Дрогобицької області.

За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.