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У Дрогобичі поліцейські затримали серійного злодія-рецидивіста

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На Львівщині правоохоронці викрили серійного злодія-рецидивіста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

zlodiy

Як встановили працівники Дрогобицького відділу поліції, 23-річний мешканець Дрогобича причетний до крадіжки з одного з місцевих магазинів, звідки він виніс спиртного та закуски на майже дві тисячі гривень, скоєної 3 грудня.

За кілька днів, 5 грудня, чоловік знов намагався обікрасти той самий магазин. З подібним набором – спиртним і закусками на тисячу триста гривень, його затримали правоохоронці.

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Наразі суд має обрати для зловмисника міру запобіжного заходу, досудове розслідування триває.

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