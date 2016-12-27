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У Бродах поблизу лікарні знайшли тіло чоловіка

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Поблизу Бродівської лікарні виявлено тіло літнього чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

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До Бродівського відділення поліції 26 грудня о 08.30 поступило повідомлення від фельдшера місцевої лікарні про те, що поблизу медичного закладу виявлено тіло невідомого чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 62-річний мешканець одного з сіл Бродівського району. На тілі чоловіка ознак насильницької смерті не виявлено.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне убивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють обставини смерті. Призначено ряд експертиз.

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