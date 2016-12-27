У 2017 році біля університету ім. Франка почнуть будувати підземний паркінг, - Садовий

У 2017 році під площею навпроти університету імені Франка почнуть зводити підземний паркінг. Про це учора, під час вечірнього звіту повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує прес-службі Львівської міськради.

«Ще один великий інфраструктурний проект, який ми будемо починати в наступному році, і тут є навіть певний тиск студентів ЛНУ ім.І.Франка, – будівництво підземного паркінгу на території під площею перед університетом. Я думаю, що університет їх і нас в цьому підтримає, бо це важливо для міста. Можна зробити паркінг на 450-600 машин. Ми б хотіли в наступному році вже цей проект почати реалізовувати», – зазначив міський голова Андрій Садовий.