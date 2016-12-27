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Театр Воскресіння запрошує львів’ян на Різдвяну виставу

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У дворику Львівської Ратуші 30, 31 грудня 2016 року та 7, 8, 9 січня 2017 року вібудеться незабутнє феєричне, вогняне та лазерне шоу «Коли ангели спускаються на землю» від майстрів Львівського академічного духовного театру Воскресіння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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«З вежі Львівської Ратуші в дворик Ратуші спустяться ангели, де оживе Різдвяна коляда з різними сценічними атрибутами. Атмосфера буде панувати різдвяна і гарна. Будуть задоволені не лише туристи, а й мешканці нашого міста. Щиро всіх запрошуємо», – зазначають в театрі «Воскресіння».

Вистави відбудуться:

30 грудня 2016р.  17.00, 18.00, 19.00

31 грудня 2016р. о 16.00, 17.00, 18.00

7, 8  січня 2017р. о 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

9 січня 2017р. о 17.00, 18.00, 19.00, 20.00

Ціна квитків: дорослий – 70грн, дитячий – 30 грн. Квитки можна придбати завчасно в касі театру Воскресіння або безпосередньо в Ратуші перед виставою.  Також квитки продаються на сайті: www.ticketclub.com.ua

Фото: ЛМР

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