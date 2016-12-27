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Стартувала реєстрація на V Lviv Media Forum

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Розпочалась реєстрація на V Lviv Media Forum. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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П’ятий Lviv Media Forum відбудеться 25-27 травня. До 1 лютого 2017 року вартість квитка становить 950 грн., до 1 травня – 1400 грн., а опісля – 1900 грн. Кількість квитків зі знижкою обмежена.

На учасників V Lviv Media Forum чекають дискусії про актуальні тенденції розвитку журналістики в Україні і за кордоном, знайомство з головними світовими медіатрендами, а також практичні тренінги і майстер-класи від провідних фахівців індустрії медіа з більш як 10 країн світу.

За новинами П’ятого Львівського медіафоруму можна стежити на офіційному сайті.

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