Школярів запрошують до участі в олімпіаді «Китай: минуле та сьогодення»

Учнів 10-11-х класів середніх шкіл запрошують до участі у Всеукраїнській олімпіаді «Китай: минуле та сьогодення». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Олімпіаду передбачається провести в два етапи. Зокрема, на першому етапі старшокласникам пропонується підготувати та надіслати до журі конкурсу есе обсягом 5-8 сторінок друкованого тексту за такими напрямами:

– Українсько-китайські відносини: історія, сучасний стан, перспективи;

– Китайська цивілізація: традиції та сучасність;

– Китайське суспільство у ХХІ столітті;

– Видатні китайські суспільно-політичні діячі;

– Українська діаспора у Китаї.

Есе приймаються до 1 березня 2017 року за електронну пошту: vlyulka85@gmail.com. Детальніше з вимогами до оформлення робіт можна ознайомитися ТУТ.

Кращі есеїсти, яких відбере журі конкурсу, будуть запрошені до участі у фіналі Олімпіади, який відбуватиметься на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка 17 березня 2017 року. Фінальна стадія Олімпіади передбачає виконання тестових завдань з історії Китаю в межах шкільної програми.

Переможці отримають заохочувальні призи та відзнаки від Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, громадської організації «Українська асоціація китаєзнавців», Інституту Конфуція.

Зазначимо, олімпіаду організовує історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спільно з громадською організацією «Українська асоціація китаєзнавців» та Інститутом Конфуція.

Фото: ЛОДА