ОСТАННІ НОВИНИ

Школярів запрошують до участі в олімпіаді «Китай: минуле та сьогодення»

|

Учнів 10-11-х класів середніх шкіл запрошують до участі у Всеукраїнській олімпіаді «Китай: минуле та сьогодення».  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

1377689023_1482828124_450x337_3_0

Олімпіаду передбачається провести в два етапи. Зокрема, на першому етапі старшокласникам пропонується підготувати та надіслати до журі конкурсу есе обсягом 5-8 сторінок друкованого тексту за такими напрямами:

– Українсько-китайські відносини: історія, сучасний стан, перспективи;
– Китайська цивілізація: традиції та сучасність;
– Китайське суспільство у ХХІ столітті;
– Видатні китайські суспільно-політичні діячі;
– Українська діаспора у Китаї.

Есе приймаються до 1 березня 2017 року за електронну пошту: vlyulka85@gmail.com. Детальніше з вимогами до оформлення робіт можна ознайомитися ТУТ.

Кращі есеїсти, яких відбере журі конкурсу, будуть запрошені до участі у фіналі Олімпіади, який відбуватиметься на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка 17 березня 2017 року. Фінальна стадія Олімпіади передбачає виконання тестових завдань з історії Китаю в межах шкільної програми.

Переможці отримають заохочувальні призи та відзнаки від Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, громадської організації «Українська асоціація китаєзнавців», Інституту Конфуція.

Зазначимо, олімпіаду організовує історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спільно з громадською організацією «Українська асоціація китаєзнавців» та Інститутом Конфуція.

Фото: ЛОДА

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн