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Школярам Львівщини пропонують спробувати себе у ролі юристів

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Учнів загальноосвітніх шкіл Львівщини запрошують до участі у проекті «Шкільна юстиція», у рамках якого вони зможуть спробувати себе у ролі помічників приватних нотаріусів та адвокатів.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

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Щоб взяти участь у проекті, школярам потрібно написати твір довільної форми на тему «Історія мого успіху: як я захистив (захищатиму) своє право – учня, людини, громадянина». Творчі роботи приймаються до 31 грудня 2016 року на електронну пошту: schol.lviv@gmail.com.

Кращі учасники проекту отримають запрошення на установчу сесію Шкільної юстиції. Після закінчення курсу кожен з учасників отримає свідоцтво, яке посвідчує, що ця особа є шкільним нотаріусом, шкільним адвокатом чи шкільним реєстратором.

Нагадаємо, що започаткували проект начальник головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський та директор департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Любомира Мандзій.

Фото: ЛОДА

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