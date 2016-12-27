ОСТАННІ НОВИНИ

Поблизу Львова є 5 населених пунктів, готових продати землю під львівське сміття

|

У 2017 році біля Львова стартує будівництво сміттєпереробного заводу. Про це учора, під час вечірнього звіту на території компанії SoftServe повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує прес-служба Львівської міськради.

сміття

За його словами, за останні 2 тижні було арештовано 17 машин, які вивозять львівське сміття, в центральній Україні – Полтавська, Київська області.

« Їх арештовують і в супроводі машин поліції з мигалками супроводжують до Львова. Це при тому, що є документи, підписані з іншими полігонами, на вивантаження», – бідкається мер.

«Ми виступили з ініціативою купити ділянку під полігон. На сьогодні маємо порядка 5 різних пропозицій від населених пунктів у радіусі 30-40 км від Львова, які  готові нам продати землю. Щоб бути незалежними – купуємо, облаштовуємо новий сучасний полігон, інших варіантів в нас немає. Ми не зможемо довго користуватися можливістю вивозити далеко, тими більше, коли йде постійне блокування. Друга річ – це новий завод, який ми зобов’язані збудувати… Сьогодні нашим найбільшим партнером є Європейський інвестиційний банк – державний банк Європейського союзу, який погодився виділити 75 млн євро для будівництва нового заводу і для рекультивації існуючого заводу. Правда, вже понад пів року всі документи лежать в Міністерстві ЖКГ, не знаю, чим все закінчиться.Але, незважаючи ні на що, ми маємо і варіант B, і варіант C і в наступному році ми розпочнемо будувати завод. Ми збудуємо у Львові завод з глибинної переробки сміття, і я можу з  твердістю сказати, що це буде один з кращих заводів, нічого подібного в Україні немає»,- обіцяє А. Садовий.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міськрада оголосила  про прийом пропозицій щодо купівлі земельної ділянки у Львівській області під полігон твердих побутових відходів та сміттєсортувальну лінію.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн