Поблизу Львова є 5 населених пунктів, готових продати землю під львівське сміття

У 2017 році біля Львова стартує будівництво сміттєпереробного заводу. Про це учора, під час вечірнього звіту на території компанії SoftServe повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує прес-служба Львівської міськради.

За його словами, за останні 2 тижні було арештовано 17 машин, які вивозять львівське сміття, в центральній Україні – Полтавська, Київська області.

« Їх арештовують і в супроводі машин поліції з мигалками супроводжують до Львова. Це при тому, що є документи, підписані з іншими полігонами, на вивантаження», – бідкається мер.

«Ми виступили з ініціативою купити ділянку під полігон. На сьогодні маємо порядка 5 різних пропозицій від населених пунктів у радіусі 30-40 км від Львова, які готові нам продати землю. Щоб бути незалежними – купуємо, облаштовуємо новий сучасний полігон, інших варіантів в нас немає. Ми не зможемо довго користуватися можливістю вивозити далеко, тими більше, коли йде постійне блокування. Друга річ – це новий завод, який ми зобов’язані збудувати… Сьогодні нашим найбільшим партнером є Європейський інвестиційний банк – державний банк Європейського союзу, який погодився виділити 75 млн євро для будівництва нового заводу і для рекультивації існуючого заводу. Правда, вже понад пів року всі документи лежать в Міністерстві ЖКГ, не знаю, чим все закінчиться.Але, незважаючи ні на що, ми маємо і варіант B, і варіант C і в наступному році ми розпочнемо будувати завод. Ми збудуємо у Львові завод з глибинної переробки сміття, і я можу з твердістю сказати, що це буде один з кращих заводів, нічого подібного в Україні немає»,- обіцяє А. Садовий.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міськрада оголосила про прийом пропозицій щодо купівлі земельної ділянки у Львівській області під полігон твердих побутових відходів та сміттєсортувальну лінію.