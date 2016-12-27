Львівські патрульні просять повідомляти про нелегальних новорічних красунь

Патрульна поліція закликає купувати лише марковані ялинки і в офіційних місцях продажу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

У місті Львові затверджено 28 місць продажу новорічних дерев. Кожна ялинка, яка реалізовують офіційно, повинна бути чіпованою та мати бірку-наліпку. Якщо подібного немає, то громадяни мають всі підстави для виклику патрульної поліції.

Наприклад,сьогодні близько 4 години ранку, на вулиці Боткіна, патрульні помітили автомобіль Deawoo Sens, на даху та у відкритому багажнику якого були закріпленні хвойні дерева голубого відтінку. Чоловік почав розвантажувати їх. Інспектори під’їхали до транспортного засобу та виявили, що у водія немає документів на вантаж. Зрубані дерева ззовні нагадували ялиці.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловік повідомив, що він віз їх для себе у будинок, а зрубав їх в Яворівському районі на власній земельній ділянці. Слідчі вилучили ялинки, вони вже і встановлять їхнє походження.

Патрульні нагадують, про за незаконну вирубку дерев відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час перевезення хвойних, водій має мати накладну з лісництва, сертифікат радіаційного обстеження та дозвіл на продаж.

Раніше Львівський портал писав, що місто заполонили немарковані ялинки.

Фото: патрульна поліція Львова