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Одному із підозрюваних у вбивстві Тараса Познякова продовжили термін під вартою

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Правоохоронці продовжують розслідувати кримінальне провадження щодо вбивства львів’янина Тараса Познякова, який автомобілем вирушив до Києва і зник. Одному з підозрюваних суд продовжив на два місяці арешт. Про це інформує у прес-служба ГУ НП у Київській області.

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У поліції повідомили, що тіло хлопця досі не знайдено.  Кримінальне провадження розслідується. Одному з підозрюваних продовжили термін перебування під вартою на два місяці.

Водночас, у поліції додали, що правоохоронцям не вдалося встановити місця перебування іншого підозрюваного у вбивстві Т.Познякова, він – у державному розшуку.
Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков, який автомобілем вирушив зі Львова до Києва, зник. 

 

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