Одному із підозрюваних у вбивстві Тараса Познякова продовжили термін під вартою

Правоохоронці продовжують розслідувати кримінальне провадження щодо вбивства львів’янина Тараса Познякова, який автомобілем вирушив до Києва і зник. Одному з підозрюваних суд продовжив на два місяці арешт. Про це інформує у прес-служба ГУ НП у Київській області.

У поліції повідомили, що тіло хлопця досі не знайдено. Кримінальне провадження розслідується. Одному з підозрюваних продовжили термін перебування під вартою на два місяці.

Водночас, у поліції додали, що правоохоронцям не вдалося встановити місця перебування іншого підозрюваного у вбивстві Т.Познякова, він – у державному розшуку.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков, який автомобілем вирушив зі Львова до Києва, зник.