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Небайдужих просять врятувати військових цуценят

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Блогерка та боєць ДУК Правий сектор Олена Білозерська у своєму блозі попросила зголошуватись небайдужих, щоб «всиновити» військових цуциків.

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«Люди, хто має серце, допоможіть врятувати маленьких цуценят!
Приблудна “військова” собака привела взимку сімох цуциків. Троє вже загинули, залишилось четверо.
Вони живуть на вулиці, пережити зиму у них немає жодного шансу!
Я їх підгодовую і час від часу даю погрітися, але взяти собі не можу, у мене вже є собака і кіт. Коли ми на бойових, годувати їх взагалі немає кому.
Цуценята – розкішні, маленькі комочки. Два хлопчика і дві дівчинки. Усі зовні і характером будуть схожі на маму (вона є на фото). Мама – маленька (розміром з дуже великого кота), спокійна, дуже розумна, добра, лагідна, не нахабна, не нав’язлива, зі скорботними очима під світлими брівками – колишня домашня. Такі цуцики зможуть жити і в квартирі, і в приватному будинку. Їдять уже самостійно, їдять, ясна річ, абсолютно все»,- написала вона.

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«Знаю, що мене читають багато небайдужих українців з Маріуполя та інших міст Донецької області. Звертаюся передусім до вас. У Маріуполь я можу привезти цуцика сама, з іншими містами щось доведеться думати.

Будь ласка, відгукніться, майбутні господарі! Зробіть на свята собі подарунок – маленького цуцика, і зробіть подарунок тваринці – подаруйте їй життя!
Ще вчора цуценят було п’ятеро, з кожнем днем їхні шанси вижити зменшуються. Частини з тих, що ви бачите на фото, вже немає в живих.
Пропозиція подарувати тварині дім розповсюджується і на їхню маму. Я буду щаслива, якщо вона потрапить у хороші руки. Бо голодує і мерзне.
Для тих, хто має бажання взяти хлопчика або дівчинку, можу зробити гарні фото обраної тваринки, в усіх ракурсах 🙂
(Тільки не треба мені писати, що зараз людям дуже погано і тому не до собак. Кому не шкода тварин в біді – тому і людей не шкода)», – додала вона.

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