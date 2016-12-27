Небайдужих просять врятувати військових цуценят

Блогерка та боєць ДУК Правий сектор Олена Білозерська у своєму блозі попросила зголошуватись небайдужих, щоб «всиновити» військових цуциків.

«Люди, хто має серце, допоможіть врятувати маленьких цуценят!

Приблудна “військова” собака привела взимку сімох цуциків. Троє вже загинули, залишилось четверо.

Вони живуть на вулиці, пережити зиму у них немає жодного шансу!

Я їх підгодовую і час від часу даю погрітися, але взяти собі не можу, у мене вже є собака і кіт. Коли ми на бойових, годувати їх взагалі немає кому.

Цуценята – розкішні, маленькі комочки. Два хлопчика і дві дівчинки. Усі зовні і характером будуть схожі на маму (вона є на фото). Мама – маленька (розміром з дуже великого кота), спокійна, дуже розумна, добра, лагідна, не нахабна, не нав’язлива, зі скорботними очима під світлими брівками – колишня домашня. Такі цуцики зможуть жити і в квартирі, і в приватному будинку. Їдять уже самостійно, їдять, ясна річ, абсолютно все»,- написала вона.

«Знаю, що мене читають багато небайдужих українців з Маріуполя та інших міст Донецької області. Звертаюся передусім до вас. У Маріуполь я можу привезти цуцика сама, з іншими містами щось доведеться думати.

Будь ласка, відгукніться, майбутні господарі! Зробіть на свята собі подарунок – маленького цуцика, і зробіть подарунок тваринці – подаруйте їй життя!

Ще вчора цуценят було п’ятеро, з кожнем днем їхні шанси вижити зменшуються. Частини з тих, що ви бачите на фото, вже немає в живих.

Пропозиція подарувати тварині дім розповсюджується і на їхню маму. Я буду щаслива, якщо вона потрапить у хороші руки. Бо голодує і мерзне.

Для тих, хто має бажання взяти хлопчика або дівчинку, можу зробити гарні фото обраної тваринки, в усіх ракурсах 🙂

(Тільки не треба мені писати, що зараз людям дуже погано і тому не до собак. Кому не шкода тварин в біді – тому і людей не шкода)», – додала вона.