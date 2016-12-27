Наступного року на Пустомитівщині вирубають 60 га дубового лісу?

Цього року в районі села Градник Пустомитівського району вирубали дерев породи золотий дуб на площі 10 гектарів, наступного року хочуть ще 60 гектарів. Про сьогодні, 27 грудня, під час сесійного засідання повідомив депутат Львівської облради Юрій Візняк, передає кореспондент Львівського порталу.

«У районі села Градник у 2016 році вирубали та вивезли 10 гектарів лісу, йдеться про кругляк породи золотий дуб. Також у 2017 році планується вирубати ще 60 гектарів», – зазначив він.

Відтак Юрій Візняк попросив створити фахову комісію з метою вивчення законності вирубки лісу на території Вовківської сільської ради Пустомитівського району.

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