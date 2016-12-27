Наступний рік на Львівщині можуть оголосити Роком В’ячеслава Чорновола

Сьогодні, 27 грудня, під час сесійного засідання у Львівській обласній раді виступив відомий політичний та громадський діяч Михайло Косів та закликав депутатів оголосити наступний рік Роком В’ячеслава Чорновола. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

«Наступного року виповнюється 80 років від дня народження В’ячеслава Чорновола, який, починаючи від 4 квітня 1990 року сидів ось тут, в цій залі. Тому, прошу вас прийняти таку постанову на наступних засіданнях, щоб наступний рік був оголошений, принаймні на Львівщині, Роком В’ячеслава Чорновола», – зазначив Михайло Косів.

Також він додав, що не має сумніву, що цю ідею перехоплять й інші регіони України.

Відтак голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин дав вказівку відповідній комісії опрацювати цю пропозицію.

Фото: Перша електронна газета