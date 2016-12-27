На Львівщині вогнеборці врятували авто від згорання

У Яворівському районі вогнеборці врятували автомобіль від вогню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.



26 грудня о 09:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Страдч Яворівського району в автомобілі «Opel Omega». На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальне відділення ДПРП-60 сел. Івано-Франкове. Вогнем пошкоджено проводку автомобіля. Вогнеборцям вдалося врятувати автомобіль. Пожежу локалізовано о 09:23 і повністю ліквідовано о 09:33. Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.