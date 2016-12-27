На Львівщині цьогоріч свого комуністичного минулого позбавилося 9 вулиць та площ

У 2016 році Україною пройшлась могутня хвиля декомунізації. Усього по країні було демонтовано 1320 «ленінів» та перейменовано більше 50 тисяч вулиць. Про це повідомляє Інститут національної пам’яті.

Так, найменше декомунізаційних змін торкнулось Львівської області (фактично не було чого торкатись)– 9 вулиць чи площ зазнали перейменування, 7 пам’ятних знаків було знищено і жодного «леніна» не знайдено. Таким чином Львів очолив список найменш «окомунізованих» міст України. Також відносно небагато комуністичних знаків було подолано у Івано-Фарнківській області – перейменовано 76 вулиць і площ та знижено 4 пам’ятні знаки.

Найбільше вулиць було перейменовано у Вінницькій області – 4 тис. 882, найбільший «ленінопад» стався у Полтавській області – 174.