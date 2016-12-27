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На Львівщині цьогоріч свого комуністичного минулого позбавилося 9 вулиць та площ

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У 2016 році Україною пройшлась могутня хвиля декомунізації. Усього по країні було демонтовано 1320 «ленінів» та перейменовано більше 50 тисяч вулиць. Про це повідомляє Інститут національної пам’яті.

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Так, найменше декомунізаційних змін торкнулось Львівської області (фактично не було чого торкатись)– 9 вулиць чи площ зазнали перейменування, 7 пам’ятних знаків було знищено і жодного «леніна» не знайдено. Таким чином Львів очолив список найменш «окомунізованих» міст України. Також відносно небагато комуністичних знаків було подолано у Івано-Фарнківській області – перейменовано 76 вулиць і площ та знижено 4 пам’ятні знаки.

Найбільше вулиць було перейменовано у Вінницькій області – 4 тис. 882, найбільший «ленінопад» стався у Полтавській області – 174.

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