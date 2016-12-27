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На Львівщині поліцейські знайшли викрадений автомобіль

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На Львівщині правоохоронці знайшли викрадений автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

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До Сокальського відділення поліції 23 грудня звернувся 51-річний мешканець одного з сіл району, котрий повідомив, що вночі з його гаражу викрадено автомобіль «ВАЗ». Сума завданих збитків становить сорок тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що зловмисники проникли у гараж, пошкодивши замок воріт.

«Ми знайшли викрадений автомобіль у  Сокалі, а також встановили, що до скоєння злочину причетні два місцевих мешканці, віком 22 і 25 років. Один з них вже був засуджений за подібне правопорушення, – повідомив  начальник Сокальського відділення поліції підполковник поліції Володимир Яріш.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування, вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри та обрання для них міри запобіжного заходу.

Фото: 0372.ua

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