ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині збудують еколого-просвітницький візит-центр

|

Днями департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації спільно із Любельським воєводством, гміною Замость, Росточанським парком народовим,  Яворівським національним природним парком, Асоціацією органів місцевого самоврядування Єврорегіон «Карпати-Україна» підписали Концептуальну Записку для участі у програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр. У її рамках вже підготували проект «RoweLove Розточчя – разом незважаючи на кордони». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

23221_1482826947_290x218_3_0

«Проект передбачає створення нових велосипедних маршрутів на території України та Польщі, зокрема, природного заповідника «Розточчя», а також їх маркування, облаштування пунктів обслуговування туристів, будівництво еколого-просвітницького візит-центру», – розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

За його словами, за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища розробили також проектно-кошторисну документацію на «Створення еколого-просвітницького візит-центру в зоні стаціонарної рекреації «Верещиця» Яворівського національного природного парку».

«Це дасть можливість залучити близько 7 млн гривень коштів міжнародно-технічної допомоги на його будівництво. Сама будівля спроектована за найсучаснішими німецькими технологіями енергозбереження з використанням сонячних акумуляторів, твердопаливного котла та інших технологій», – зазначив директор департаменту

Реалізація проекту сприятиме також налагодженню тісної і плідної співпраці між Україною та Польщею у галузі охорони природи, велотуризму, популяризації здорового способу життя та збереження культурної спадщини.

Фото: ЛОДА

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн