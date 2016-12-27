На Львівщині збудують еколого-просвітницький візит-центр

Днями департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації спільно із Любельським воєводством, гміною Замость, Росточанським парком народовим, Яворівським національним природним парком, Асоціацією органів місцевого самоврядування Єврорегіон «Карпати-Україна» підписали Концептуальну Записку для участі у програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр. У її рамках вже підготували проект «RoweLove Розточчя – разом незважаючи на кордони». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Проект передбачає створення нових велосипедних маршрутів на території України та Польщі, зокрема, природного заповідника «Розточчя», а також їх маркування, облаштування пунктів обслуговування туристів, будівництво еколого-просвітницького візит-центру», – розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

За його словами, за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища розробили також проектно-кошторисну документацію на «Створення еколого-просвітницького візит-центру в зоні стаціонарної рекреації «Верещиця» Яворівського національного природного парку».

«Це дасть можливість залучити близько 7 млн гривень коштів міжнародно-технічної допомоги на його будівництво. Сама будівля спроектована за найсучаснішими німецькими технологіями енергозбереження з використанням сонячних акумуляторів, твердопаливного котла та інших технологій», – зазначив директор департаменту

Реалізація проекту сприятиме також налагодженню тісної і плідної співпраці між Україною та Польщею у галузі охорони природи, велотуризму, популяризації здорового способу життя та збереження культурної спадщини.

Фото: ЛОДА