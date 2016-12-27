ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині на карантин закрито більше 400 шкіл і лише 23 дитсадки

|

Станом на 23 грудня у Львівській області закрито з причин підвищеної захворюваності на грип та ГРВІ з профілактичною метою 421 школа. Про це Львівському порталу повідомили у ДУ «Львівський обласний лабораторний центр».

karantin

Так, у Львові закрито  119 шкіл, Перемишлянський р-н -53, Мостиський  р-н -52, Золочівський р-н -52, Кам.-Бузький р-н -37, Яворівський р-н -31, , м. Стрий-13, Пустомитівський -12,  м.Червоноград -11,   Радехівський, Самбірський р-н – 6, Буський, Городоцький, Миколаївський, Жидачівський – по 5 шкіл,  Сколівський -4,  Жовківський  р-ни –  3 школи,   м.Дрогобич та  Бродівський р-н  по 1 школі та  23 ДНЗ (Мостиський р-н -5, Перемишлянський р-н-18).

В області вакциновано проти грипу всього 2 856 осіб, що    становить  6,2% від кількості запланованих (46000). В т.ч. дітей до 17 років вакциновано  844 особи. За власні кошти вакциновано 1088 осіб, за кошти місцевого бюджету-1591 особа, на суму 254 560,00 грн. (персонал медичних закладів – 1228;  особи, що перебувають у спеціалізованих колективах (інтернатах, будинках для осіб  похилого віку, будинках дитини – 515). З інших джерел фінансування щеплено 177 осіб на суму 28 320 грн. Щеплення проводяться вакцинами Джісі Флю (виробник Корея) та Ваксигрип (виробник Франція).

Раніше повідомлялось про летальні випадки грипу на Львівщині.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн