На Львівщині на карантин закрито більше 400 шкіл і лише 23 дитсадки

Станом на 23 грудня у Львівській області закрито з причин підвищеної захворюваності на грип та ГРВІ з профілактичною метою 421 школа. Про це Львівському порталу повідомили у ДУ «Львівський обласний лабораторний центр».

Так, у Львові закрито 119 шкіл, Перемишлянський р-н -53, Мостиський р-н -52, Золочівський р-н -52, Кам.-Бузький р-н -37, Яворівський р-н -31, , м. Стрий-13, Пустомитівський -12, м.Червоноград -11, Радехівський, Самбірський р-н – 6, Буський, Городоцький, Миколаївський, Жидачівський – по 5 шкіл, Сколівський -4, Жовківський р-ни – 3 школи, м.Дрогобич та Бродівський р-н по 1 школі та 23 ДНЗ (Мостиський р-н -5, Перемишлянський р-н-18).

В області вакциновано проти грипу всього 2 856 осіб, що становить 6,2% від кількості запланованих (46000). В т.ч. дітей до 17 років вакциновано 844 особи. За власні кошти вакциновано 1088 осіб, за кошти місцевого бюджету-1591 особа, на суму 254 560,00 грн. (персонал медичних закладів – 1228; особи, що перебувають у спеціалізованих колективах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку, будинках дитини – 515). З інших джерел фінансування щеплено 177 осіб на суму 28 320 грн. Щеплення проводяться вакцинами Джісі Флю (виробник Корея) та Ваксигрип (виробник Франція).

Раніше повідомлялось про летальні випадки грипу на Львівщині.