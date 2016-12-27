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На Львівщині мало не згорів житловий будинок

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У Старосамбірському  районі вогнеборці ліквідували займання в житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

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26 грудня о 17:01 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Конів Старосамбірського району в цегляному житловому будинку, розміром 12×10 м.
Вогнем знищено покриття та перекриття на площі 72 кв.м, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м. Врятовано будівлю. Пожежу локалізовано о 18:13 і повністю ліквідовано о 18:23. До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 3 рятувальників.
Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.

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