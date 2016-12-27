На Львівщині інваліди АТО отримуватимуть адресну допомогу на реабілітацію

У Львівській області інваліди АТО наступного року отримуватимуть адресну допомогу на реабілітацію. Про це під час сесійного засідання у Львівській облраді заявив заступник директора департаменту соціального захисту населення Віктор Степанюк, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, наступного року інваліди війни І, ІІ, ІІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО, отримуватимуть адресну допомогу на реабілітацію. Це відбуватиметься. Це відбуватиметься в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2016 – 2019 роки.