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На Львівщині грип забрав два життя: одне з них - дитяче

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Від грипу на Львівщині померла 4-річна дитина та 55-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у ДУ «Львівський обласний лабораторний центр».

грип

З початку епідемічного сезону зареєстровано 2 летальні випадки. За результатами вірусологічного дослідження секційного матеріалу методом полімеразно-ланцюгової реакції виявлено РНК вірусу грипу А  у   дитини 4 роки  та   жінки  віком 55 років.

Спостерігається епідемічний ріст захворюваності на 21 території (77,8%). Перевищення епідпорогів зареєстровано на адмінтериторіях: м. Стрий – 6.5р., Стрийський р-н -4,2р., Сколівський р-н – 4,2р.,  м.Червоноорад – 3,1р., Яворівський- 2,9р., Городоцький  р-н, Старосамбірський р-н, м.Самбір -2.8р., Бродівський р-н, м.Борислав,  Львів -2,1р., Пустомитівський р-н -2,0р., Миколаївський, Сокальський р-ни-1,9р.,Жидачівський, Мостиський р-н-1,6р. ; Самбірський р-н-1,4р., Буський р-н, .м.Дрогобич -1,2р., Золочівський, Кам.-Бузький  р-ни -1,1р.

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