Минулої доби у зоні АТО двоє українських військових отримали поранення

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення. Також двоє наших військових попали у ворожий полон, заблукавши поблизу Бахмутської траси. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Зафіксовано 1 випадок порушення тиші – пізно ввечері з підствольних гранатометів бойовики обстріляли укріплення наших військових поблизу Станиці Луганської.

Донецький напрямок

Левова частка обстрілів прийшлася на район Світлодарської дуги, де ворог активно застосовував гранатомети та стрілецьку зброю. Після дев’ятої вечора бандформування почали обстрілювати тамтешні українські позиції з мінометів і припинили за півтори години.

По одній збройні провокації відбулося у Зайцевому та Опитному. Також двічі у Авдіївці окупанти відкривали вогонь у бік українських захисників. Важке озброєння при цьому не використовувалося. Натомість, ввечері активним був снайпер противника у промзоні.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 12 ворожих обстрілів, один з них – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Як і раніше, найбільш напруженою обстановка залишається у Широкиному, де протягом доби бойовики використовували увесь спектр доступного їм озброєння, за винятком реактивної артилерії. За підрахунками Генштабу, вчора бандформування випустили у бік наших позицій на цій ділянці фронту близько 100 мінометних мін, 20 артилерійських снарядів. Тричі у Широкиному сили окупанта відкривали вогонь з танка та озброєння на бронетехніці.

Також ворожі обстріли наших позицій відбулися у Мар’їнці, Новотроїцькому, Павлополі, Талаківці та Водяному. За виключенням Талаківки, де ворог випустив 10 мінометних мін, важкого озброєння на цих рубежах оборони ворог не застосовував.

Усього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 24 ворожі обстріли, зокрема 10 – з важкого озброєння.

Вчора в районі проведення АТО відбулося 4 розвідувальні польоти ворожих БПЛА.