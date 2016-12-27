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Львівській обласній клінічній лікарні дали три мільйони на закупівлю медобладнання

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Сьогодні, 27 грудня, на сесії Львівської обласної ради депутати внесли зміни до показників обласного бюджету. Так, область отримала 3 млн грн субвенції з держбюджету на придбання медичного обладнання для Львівської обласної клінічної лікарні. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

гроші

«Сьогодні ми проголосували за отримання субвенції з державного бюджету Львівщині у розмірі 3 млн грн, які були виділені Урядом на потреби Львівської обласної клінічної лікарні в найнеобхідніших препаратах та пристроях для медичної діагностики», – розповів голова Львівської облради Олександр Ганущин.

Зокрема,  за ці кошти буде закуплено відеоколоноскоп, відеогастроскоп, відеобронхоскоп і простий бронхоскоп.

 

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