ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська облрада затвердила Програму енергозбереження для населення

|

Сьогодні, 27 грудня, під час засідання сесійного засідання Львівської обласної ради затвердили Програму енергозбереження для населення. Обсяг її фінансування на 2017 рік складає 18 млн грн. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

ЛОР

За словами директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА Михайла Мельника, програма передбачатиме особливості відшкодування витрат на встановлення обладнання альтернативної енергетики.

Також він наголосив на тому, що прийнята програма містить нововведення. Власне, йдеться про поділ території на чотири групи відповідно до фінансової спроможності територіальних громад: мешканці бідніших районів отримають більшу частку відшкодування, а багатші – дещо меншу.

На сьогодні у всіх районах області триває робота з розробки нових програм на 2017 рік, які будуть долучатись до співфінансування з обласною і державною програмами, що сприятиме кращому задоволенню потреб мешканців.

 

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн