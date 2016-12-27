Львівська облрада затвердила Програму енергозбереження для населення

Сьогодні, 27 грудня, під час засідання сесійного засідання Львівської обласної ради затвердили Програму енергозбереження для населення. Обсяг її фінансування на 2017 рік складає 18 млн грн. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За словами директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА Михайла Мельника, програма передбачатиме особливості відшкодування витрат на встановлення обладнання альтернативної енергетики.

Також він наголосив на тому, що прийнята програма містить нововведення. Власне, йдеться про поділ території на чотири групи відповідно до фінансової спроможності територіальних громад: мешканці бідніших районів отримають більшу частку відшкодування, а багатші – дещо меншу.

На сьогодні у всіх районах області триває робота з розробки нових програм на 2017 рік, які будуть долучатись до співфінансування з обласною і державною програмами, що сприятиме кращому задоволенню потреб мешканців.