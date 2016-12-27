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Львів’яни не можуть знайти екобуси, щоб здати ртутні лампи

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Львів’яни скаржаться  на те, що екобуси, що збирають у місті використані ртутні лампи, не приїжджають згідно графіку. Про це повідомляють дописувачі спільноти «Варта-1» у соцмережах.

лампи

«Сьогодні за графіком екобус мав приїхати до Арсену на Чорновола, чекаю 2 години… В місті проблеми зі сміттям, а тут навіть небезпечні відходи здати неможливо», – поскаржилася дописувач Марія Рускіх.

«Ага, вчора мав бути біля Арсену на Зеленій. Також не дочекався», – повідомив ще один дописувач Тарас Роман.

З графіком горе-екобусів можна ознайомитися за посиланням.

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