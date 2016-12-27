ОСТАННІ НОВИНИ

Ломаченко отримав титул найкращого боксера світу у 2016 році

|

Український боксер Василь Ломаченко, який у 2016 році у рекордний термін виграв титул чемпіона світу за версією WBO, а згодом і захистив його, був названий найкращим боксером світу, пише 24 канал.

764586

Такий титул українцю дав авторитетний сайт Вoxingnews24.

На думку видання, два бої, які провів Василь ломаченко у 2016 році, показали його високий клас і майстерність.

Нагадуємо, у першому поєдинку «Хай-Теку» протистояв Роман Мартінес із Пуерто-Ріко. Та вже п’ятому раунді все стало зрозуміло – ефектна комбінація «лівий аперкот – правий хук» закінчилась нокаутом для Мартінеса і поясом WBO для Ломаченка.

Згодом у листопаді Ніколас Волтерс, який за 26 поєдинків на професійному ринзі не зазнав гіркоти поразки, теж був подоланий українцем. Для цього Василю знадобилося лише 7 раундів, протягом яких Ломаченко володів беззаперечною перевагою.

Фото: 24 канал

 

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн