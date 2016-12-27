Ломаченко отримав титул найкращого боксера світу у 2016 році

Український боксер Василь Ломаченко, який у 2016 році у рекордний термін виграв титул чемпіона світу за версією WBO, а згодом і захистив його, був названий найкращим боксером світу, пише 24 канал.

Такий титул українцю дав авторитетний сайт Вoxingnews24.

На думку видання, два бої, які провів Василь ломаченко у 2016 році, показали його високий клас і майстерність.

Нагадуємо, у першому поєдинку «Хай-Теку» протистояв Роман Мартінес із Пуерто-Ріко. Та вже п’ятому раунді все стало зрозуміло – ефектна комбінація «лівий аперкот – правий хук» закінчилась нокаутом для Мартінеса і поясом WBO для Ломаченка.

Згодом у листопаді Ніколас Волтерс, який за 26 поєдинків на професійному ринзі не зазнав гіркоти поразки, теж був подоланий українцем. Для цього Василю знадобилося лише 7 раундів, протягом яких Ломаченко володів беззаперечною перевагою.

Фото: 24 канал