Ганущин запевнив, що не має амбіцій «переселятись» у Раду і бути нардепом

Сьогодні, 27 грудня, голова Львівської обласної ради під час останнього в цьому році сесійного засідання розповів про свої політичні амбіції і запевнив, що не має наміру йти у Верховну Раду, якщо будуть позачергові парламентські вибори. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Власне, під час звіту про роботу голови Львівської облради депутати поцікавилися, чи бува Олександр Ганущин не збирається балотуватися до Верховної Ради у випадку дострокових виборів.

«Що стосується моїх особистих політичних перспектив, то це питання часто ставили журналісти під час звіту про мою діяльність за рік. Будьмо відвертими, навіть питали, чи хочу я бути головою Львівської ОДА. Так ось, вважаю, що я на своєму робочому місці, а Олег Синютка – на своєму.

Тепер щодо політичних перспектив, пов’язаних з виборами. Чесно кажучи, я дуже не високо оцінюю шанси проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Але, якщо так станеться, що таке відбудеться, і ці вибори припадуть на нашу каденцію, то я буду вимушений вас розчарувати: ви, напевно, не знайдете той округ, на якому я буду балотуватися. Рада обрала голову і я намагатимусь бути максимально ефективним», – наголосив Олександр Ганущин.

Фото: Варіанти