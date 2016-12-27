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Ганущин запевнив, що не має амбіцій «переселятись» у Раду і бути нардепом

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Сьогодні, 27 грудня, голова Львівської обласної ради під час останнього в цьому році сесійного засідання розповів про свої політичні амбіції і запевнив, що не має наміру йти у Верховну Раду, якщо будуть позачергові парламентські вибори. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

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Власне, під час звіту про роботу голови Львівської облради депутати поцікавилися, чи бува Олександр Ганущин не збирається балотуватися до Верховної Ради у випадку дострокових виборів.

«Що стосується моїх особистих політичних перспектив, то це питання часто ставили журналісти під час звіту про мою діяльність за рік. Будьмо відвертими, навіть питали, чи хочу я бути головою Львівської ОДА. Так ось, вважаю, що я на своєму робочому місці, а Олег Синютка – на своєму.

Тепер щодо політичних перспектив, пов’язаних з виборами. Чесно кажучи, я дуже не високо оцінюю шанси проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Але, якщо так станеться, що таке відбудеться, і ці вибори припадуть на нашу каденцію, то я буду вимушений вас розчарувати: ви, напевно, не знайдете той округ, на якому я буду балотуватися. Рада обрала голову і я намагатимусь бути максимально ефективним», – наголосив Олександр Ганущин.

Фото: Варіанти

 

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