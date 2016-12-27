Депутати Львівської обласної ради просять не позбавляти студентів стипендій

Сьогодні, 27 грудня, під час сесії Львівської обласної ради депутати вирішила звернутися до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України щодо недопущення звуження соціальних гарантій студентів. За відповідне рішення проголосувало 49 депутатів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Незважаючи на заперечення та незгоду освітян, зокрема студентської молоді, 6 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (законопроект №5130). Цим Законом скасовуються норми щодо розміру стипендіального фонду, квот на визначення кількості стипендіатів та розміру мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти.

Своїм рішенням Верховна Рада України викликала протестні акції студентської молоді, які вже відбулися у більшості областей України та місті Києві…

Вважаємо неприпустимим вирішення питань економії бюджетних коштів за рахунок звуження соціально-економічних гарантій студентів! Адже стипендія – це не розкіш, а спосіб виживання!

Вважаємо неприпустимим вирішення питань економії бюджетних коштів за рахунок звуження соціально-економічних гарантій студентів! Адже стипендія – це не розкіш, а спосіб виживання!», – йдеться у зверненні депутатів.

Фото: robinzon.tv