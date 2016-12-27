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Через прорив теплотраси у Червонограді без теплопостачання залишилась частина мешканців

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Вчора, 26 грудня, в період з  09:00 години до 14:00 години у місті Червонограді та  місті Соснівка Червоногорадської МР  внаслідок прориву 3 (трьох) труб теплотраси без  теплопостачання залишилась частина споживачів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

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Без теплопостачання залишились:
– з 09:00 год. у м. Червонограді – 4‑х приватних житлових будинків  по вул. Будівельна;
– з 10.00 год. у м. Соснівка – 14-ти приватних житлових будинків по вул. Театральна, Львівська,  дитячий садок № 6, середня школа № 14 (закрита на карантин), народний дім;
– з 13:54 год. у м. Червоногораді – 11-ти багатоквартирних будинків на вул. Шептицького, Бандери та дитячого садку № 17 – відновлено о 21:15 год.
27 грудня роботи щодо ліквідації аварій та відновлення  теплопостачання будуть продовжені.

Фото: vn.depo.ua

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