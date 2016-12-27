Через прорив теплотраси у Червонограді без теплопостачання залишилась частина мешканців

Вчора, 26 грудня, в період з 09:00 години до 14:00 години у місті Червонограді та місті Соснівка Червоногорадської МР внаслідок прориву 3 (трьох) труб теплотраси без теплопостачання залишилась частина споживачів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Без теплопостачання залишились:

– з 09:00 год. у м. Червонограді – 4‑х приватних житлових будинків по вул. Будівельна;

– з 10.00 год. у м. Соснівка – 14-ти приватних житлових будинків по вул. Театральна, Львівська, дитячий садок № 6, середня школа № 14 (закрита на карантин), народний дім;

– з 13:54 год. у м. Червоногораді – 11-ти багатоквартирних будинків на вул. Шептицького, Бандери та дитячого садку № 17 – відновлено о 21:15 год.

27 грудня роботи щодо ліквідації аварій та відновлення теплопостачання будуть продовжені.

Фото: vn.depo.ua