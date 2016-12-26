ОСТАННІ НОВИНИ

За підсумками минулого року кращі спортсмени та тренери Львова отримають стипендії

|

Щороку, для підтримки та заохочення молодих і перспективних спортсменів та тренерів, управління молоді, сім’ї та спорту проводить конкурс щодо надання стипендій за спортивні досягнення попереднього року. У 2016 році участь у конкурсі брало понад 600 спортсменів та тренерів з різних видів спорту.

триатлон

Цьогоріч на надання стипендій міського голови з бюджету міста Львова виділено 410 000 грн.

Відтак, 27 грудня о 12:00 год. у великому сесійному залі Львівської міської ради відбудеться урочисте вручення стипендій міського голови Львова талановитим та перспективним спортсменам та тренерам, які у 2015 році стали призерами чи здобули призові місця на змаганнях всеукраїнського та міжнародного масштабів.

78 спортсменів та 33 тренери отримають матеріальну винагороду в такому розмірі:

– спортсмени, які вибороли призові місця на Європейських іграх та їх тренери – 3500 грн.;

– спортсмени, які вибороли призові місця на чемпіонатах світу та їх тренери – 3000 грн.;

– спортсмени, які вибороли призові місця на чемпіонатах Європи та їх тренери – 2500 грн.;

«Кожного року ми намагаємось підтримувати молодих перспективних спортсменів та тренерів, які прославляють наше місто на спортивних аренах не лише України, а й світу. Так і цього року збираємо кращих з кращих і вручаємо їм нагороди за їхню нелегку, проте плідну роботу! Дякуємо Вам і бажаємо нових спортивних здобутків та перемог», – зазначив начальник управління молоді, сім’ї та спорту ЛМР Володимир Шнайдер.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн