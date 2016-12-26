З центру Львова зникне п’ять МАФів. Перелік

Сьогодні, 26 грудня, на пленарному засіданні сесії рада прийняла 2 ухвали, пов’язані з малими архітектурними формами на території міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Зокрема, в одній із ухвал йдеться про внесення змін до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у Львові (порівняльна таблиця – у вкладеннях). Як йдеться в інформаційній записці, правки стосуються вилучення розділу про порядок продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, а також внесення додаткової процедури укладання договорів оренди окремих конструктивних елементів благоустрою та доопрацьованого переліку документів, які необхідно подати для отримання паспорта прив’язки.

Інша ухвала передбачає вилучення 5 МАФів на території центральної частини міста із комплексної схеми:

на вул. Валовій, 18-20,

Галицькій (біля Катедри),

Краківській, 7,

Сербській, 1,

пл. Ринок, 31.

Фото: Insider