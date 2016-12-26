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У торгівельному центрі Львова шукають вибухівку

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У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування торгівельного центру. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

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Сьогодні, 26 грудня о 14.40 на оперативну лінію 102 звернувся охоронець одного з торгівельних центрів, розташованих на площі Соборній у Львові. Чоловік розповів, що на їх електронну адресу надійшло анонімне повідомлення про те, приміщення торгівельного центру заміноване.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці перевіряють приміщення та навколишню територію. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.

Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, котра повідомила про «замінування».

Нагадаємо, цей торгівельний центр вже «мінували» 30 листопада і 23 грудня.

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