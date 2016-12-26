ОСТАННІ НОВИНИ

У Стрию прикрили підпільні гральні заклади

|

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили трьох організаторів грального бізнесу у Стрию, яким вже повідомлено про підозру у зайнятті гральним бізнесом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

pm985image001

Незаконні підпільні гральні заклади, що були розташовані у приміщеннях кінотеатру та більярдної у Стрию, правоохоронці виявили у травні. Під час проведених санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили більше двох десятків гральних апаратів, обладнаних спеціалізованим набором азартних ігор, а також грошові кошти отримані, як прибуток від незаконної діяльності.

Також оперативники встановлено трьох організаторів роботи закладів, один з яких вже  раніше був судимий за зайняття гральним бізнесом. Правоохоронці повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України. Суд обрав для зловмисників міру запобіжного заходу – заставу у розмірі 400 тисяч гривень та 320 тисяч гривень відповідно. Одного із учасників злочинної групи суд зобов’язав носити електронний браслет.

pm71image002

Згідно з чинним законодавством, обвинуваченим загрожує покарання у виді штрафу від 170 до 850 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання. У ході досудового розслідування на вилучене майно підозрюваних накладено арешт.

Фото: lv.npu.gov.ua

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн