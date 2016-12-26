У Стрию прикрили підпільні гральні заклади

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили трьох організаторів грального бізнесу у Стрию, яким вже повідомлено про підозру у зайнятті гральним бізнесом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Незаконні підпільні гральні заклади, що були розташовані у приміщеннях кінотеатру та більярдної у Стрию, правоохоронці виявили у травні. Під час проведених санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили більше двох десятків гральних апаратів, обладнаних спеціалізованим набором азартних ігор, а також грошові кошти отримані, як прибуток від незаконної діяльності.

Також оперативники встановлено трьох організаторів роботи закладів, один з яких вже раніше був судимий за зайняття гральним бізнесом. Правоохоронці повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України. Суд обрав для зловмисників міру запобіжного заходу – заставу у розмірі 400 тисяч гривень та 320 тисяч гривень відповідно. Одного із учасників злочинної групи суд зобов’язав носити електронний браслет.

Згідно з чинним законодавством, обвинуваченим загрожує покарання у виді штрафу від 170 до 850 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання. У ході досудового розслідування на вилучене майно підозрюваних накладено арешт.

Фото: lv.npu.gov.ua