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У новорічну і різдвяну ночі курсуватимуть три трамвайні маршрути

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У новорічну ніч три трамвайні маршрути працюватимуть вночі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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У новорічну (із 31 грудня на 1 січня) і різдвяну (із 6 на 7 січня) ночі у Львові курсуватимуть нічні трамвайні маршрути. Про це повідомив директор ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович. Нічні трамваї курсуватимуть трьома маршрутами: 3Н – від площі Соборної до Аквапарку, 6Н – із Головного вокзалу до вулиці Липинського та 8Н – від площі Соборної до кінотеатру ім. Довженка.

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«Нічні трамваї курсуватимуть із інтервалом біля 30 хвилин, – розповів в.о. начальника служби диспетчеризації та організації руху Володимир Забавський. – Ми уже розробили розклади руху цих трамваїв і розповсюдимо їх через ЗМІ, щоб люди знали, коли відправлятимуться ці трамваї».

Фото: ЛМР

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