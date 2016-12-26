У Львові з’являться 26 нових дитячих та спортивних майданчиків

Ухвалу «Про розміщення дитячих та спортивних ігрових майданчиків на території м. Львова» вирішили доповнити новими ділянками для будівництва дитячих майданчиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На сесії ЛМР сьогодні розглянули питання про доповнення ухвали «Про розміщення дитячих та спортивних ігрових майданчиків на території м. Львова» новими адресами для розміщення майданчиків.

Рішення було підтримане, а відтак у Львові з’являться ще 26 дитячих та спортивних майданчиків.

Перелік адрес, де будуть нові майданчики, за посиланням.