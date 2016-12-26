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У Львові патрульні затримали жінку, яка втретє за рік п'яною керувала автівкою

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У Львові патрульну затримали п’яну жінку-водія, яку двічі притягали до відповідальності за керування автомобілем  напідпитку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

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Сьогодні, на вулиці Хвильового, патрульні помітили автомобіль Peugeot 107 червоного кольору, який невпевнено маневрував. У нього не працювала підсвітка номерного знаку. Інспектори вирішили зупинити транспортний засіб. За кермом знаходилась 27-ми річна жінка з ознаками стану алкогольного сп’яніння. Вона відмовилась пред’явити документи.

Патрульні з’ясували, що її вже двічі притягали до відповідальності за керування транспортним засобом напідпитку і вона позбавлена водійського посвідчення. Вони запропонували їй пройти тест, проте вона відмовилась. На жінку склали протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння втретє за рік та постанову за відсутність документів.

Відповідальність за таке правопорушення згідно ч.3 ст.130 , а саме за керування особою двічі впродовж року транспортним засобом у стані сп‘яніння, за рішення суду – штраф 40800 гривень та позбавлення прав на 10 років.

Фото: патрульна поліція Львова

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