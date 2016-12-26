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У Львівського університету внутрішніх справ з’явився новий ректор

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Полковник поліції Роман Благута очолив Львівський державний університет внутрішніх справ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ЛьвДУВС.

ректор

Представлення нового ректора ЛьвДУВС відбулось 26 грудня під час засідання ректорату. Наказ про призначення на посаду оголосив заступник Директора Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС – начальник Управління професійної освіти та науки Олександр Користін. Представник МВС привітав новопризначеного очільника та побажав усіх гараздів і нових звершень.

«Я дякую за висловлену довіру, це певним чином аванс. Наголошую на тому, що хто б не був ректором, без особового складу, без колег і без друзів ніяке правильне починання не може бути вчасно та якісно завершене. Тому я сподіваюсь на підтримку колективу. Роботи буде багато, але я впевнений, що тут усі на своїх місцях, і ми впораємось з усіма завданнями!», – зазначив Роман Ігорович.

Довідка

Благута Роман Ігорович народився 3 серпня 1977 року у м. Львові. У 1998 році закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. По завершенню навчання майже три роки працював на посаді слідчого Личаківського районного відділу ЛМУ УМВС України у Львівській області. А з 2001 року продовжив службу в ОВС на різних посадах рідного навчального закладу: спершу викладача кафедри кримінального процесу та криміналістики, далі старшого викладача, доцента та начальника. З листопада 2014 року призначений на посаду першого проректора ЛьвДУВС. Кандидат юридичних наук, доцент.

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